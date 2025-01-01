Отчет Банка Швеции по денежно-кредитной политике (Riksbank Monetary Policy Report) публикуется пять раз в год после каждой встречи по денежно-кредитной политике. В отчете описываются дискуссии, проводимые банком при принятии решений о дальнейшей денежно-кредитное политике.

Цель публикации — раскрыть детали денежно-кредитной политики и помочь читателям понять, что влияет на принятые решения.

В отчете раскрываются будущие перспективы инфляции и экономической активности на основе денежно-кредитной политики, которую центральный банк страны считает сбалансированной в текущей экономической ситуации. В публикации обобщаются различные данные, влияющие на решения Банка. Кроме того, каждый отчет содержит ряд статей, в которых приводится подробный анализ актуальных и особенно важных проблем экономического развития и денежно-кредитной политики.

Это самая полная публикация Банка Швеции, в которой максимально детально описываются все шаги банка, рассматривается состояние экономики внутри страны, подробно описываются изменения крупнейших мировых экономик, приводятся различные графики и таблицы. Поэтому экономисты внимательно следят за выходом отчета. Однако поскольку в нем все же содержится сводная информация, публикация редко оказывает сильно влияние на котировки национальной валюты Швеции.