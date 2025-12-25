Экономический календарь
Потребление домохозяйств в Швеции г/г (Sweden Household Consumption y/y)
|Низкая
|2.3%
|
3.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|
2.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индикатор потребления домохозяйств г/г (Household Consumption y/y) отражает изменение в рыночной стоимости всех товаров и услуг, включая товары длительного потребления (бытовая техника, автомобили и пр.), приобретенные домохозяйствами страны в текущем месяце в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Сравнивание показателей разных годов позволяет понять тренды в изменении потребления.
Индикатор оценивает детальное потребление и охватывает 147 целей потребления (согласно классификации COICOP). В расчет не включена покупка жилья, но входят арендные платежи.
Данные для расчета индикатора собираются из разных источников. Основной из них — Статистика по обороту, которая охватывает около 30% всего потребления домохозяйств. Также анализируется финансовая отчетность компаний и различные статистические публикации от Статистического управления Швеции.
Поскольку цель индикатора — определить потребление именно Шведских домохозяйств, в статистику включаются прямые покупки граждан страны за рубежом, а также исключаются покупки, совершенные в Швеции нерезидентами. Для этого используются данные из статистик по экспорту и импорту.
Потребление домохозяйств — важная часть расчета ВВП по расходам и двигатель роста экономики страны. Поэтому значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для котировок шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Потребление домохозяйств в Швеции г/г (Sweden Household Consumption y/y)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress