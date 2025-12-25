Индикатор потребления домохозяйств г/г (Household Consumption y/y) отражает изменение в рыночной стоимости всех товаров и услуг, включая товары длительного потребления (бытовая техника, автомобили и пр.), приобретенные домохозяйствами страны в текущем месяце в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Сравнивание показателей разных годов позволяет понять тренды в изменении потребления.

Индикатор оценивает детальное потребление и охватывает 147 целей потребления (согласно классификации COICOP). В расчет не включена покупка жилья, но входят арендные платежи.

Данные для расчета индикатора собираются из разных источников. Основной из них — Статистика по обороту, которая охватывает около 30% всего потребления домохозяйств. Также анализируется финансовая отчетность компаний и различные статистические публикации от Статистического управления Швеции.

Поскольку цель индикатора — определить потребление именно Шведских домохозяйств, в статистику включаются прямые покупки граждан страны за рубежом, а также исключаются покупки, совершенные в Швеции нерезидентами. Для этого используются данные из статистик по экспорту и импорту.

Потребление домохозяйств — важная часть расчета ВВП по расходам и двигатель роста экономики страны. Поэтому значения индикатора выше ожидаемых считаются благоприятными для котировок шведской кроны.

График последних значений: