Самый популярный индекс для оценки инфляции в Швеции — индекс потребительских цен (CPI). Он показывает общие изменения цен на товары, потребляемые домохозяйствами страны. Еще один показатель, связанный с инфляцией — индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м (Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m). Индекс рассчитывается на основе тех же данных, что и все остальные индексы потребительских цен, но из него исключено прямое влияния изменений денежно-кредитной политики. Считается, что денежная политика Риксбанка влияет на ИПЦ через изменение процентных ставок по жилищным кредитам домохозяйств. Индекс показывает изменение в текущем месяце в сравнении с предыдущим.

Недостатком основного индекса потребительских цен считается прямое влияние изменений в денежно-кредитной политике, проводимой центральным банком страны. Такие изменения влияют на ставки по ипотечным кредитам и оказывают значительное и прямое влияние на ИПЦ. При этом такое влияние не связано с базовым инфляционным движением.

С 2017 года Риксбанк официально использует при определении целевых значений инфляции ИПЦФ вместо ИПЦ, поскольку он более точно отражает основные инфляционные тренды в стране. Рост индекса может положительно отразиться на котировках шведской кроны.

График последних значений: