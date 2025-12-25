Экономический календарь
Индекс потребительских цен Швеции с фиксированной процентной ставкой м/м (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)
|Низкая
|-0.2%
|0.2%
|
0.4%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.2%
|
-0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Самый популярный индекс для оценки инфляции в Швеции — индекс потребительских цен (CPI). Он показывает общие изменения цен на товары, потребляемые домохозяйствами страны. Еще один показатель, связанный с инфляцией — индекс потребительских цен с фиксированной процентной ставкой м/м (Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m). Индекс рассчитывается на основе тех же данных, что и все остальные индексы потребительских цен, но из него исключено прямое влияния изменений денежно-кредитной политики. Считается, что денежная политика Риксбанка влияет на ИПЦ через изменение процентных ставок по жилищным кредитам домохозяйств. Индекс показывает изменение в текущем месяце в сравнении с предыдущим.
Недостатком основного индекса потребительских цен считается прямое влияние изменений в денежно-кредитной политике, проводимой центральным банком страны. Такие изменения влияют на ставки по ипотечным кредитам и оказывают значительное и прямое влияние на ИПЦ. При этом такое влияние не связано с базовым инфляционным движением.
С 2017 года Риксбанк официально использует при определении целевых значений инфляции ИПЦФ вместо ИПЦ, поскольку он более точно отражает основные инфляционные тренды в стране. Рост индекса может положительно отразиться на котировках шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен Швеции с фиксированной процентной ставкой м/м (Sweden Consumer Price Index with Fixed Interest Rate (CPIF) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
