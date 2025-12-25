Гармонизированный индекс потребительских цен г/г (HICP y/y) отражает изменение цен на потребительскую корзину товаров и услуг, предназначенных для конечного потребления домохозяйств Швеции, за отчетный месяц по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Данные для гармонизированного ИПЦ собираются Статистическим управлением Швеции в соответствии с общими правилами, установленными для всех экономик Европы. Такой расчет индекса позволяет сравнивать показатели разных европейских странах.

Индекс рассчитывается по ценам на потребительскую корзину товаров и услуг, которая составляется с учетом индивидуальных особенностей каждой из стран Европы, с применением общих правил установки весов для товаров и услуг, включенных в эту корзину. Из расчета индекса исключаются лотереи и прогнозы на мероприятия. Гармонизированный ИПЦ позволяет сравнивать инфляцию между странами-членами ЕС и является ключевым индикатором, используемым Европейским центральным банком при определении денежно-кредитной политики.

Гармонизированный ИПЦ отражает фактически уплаченные потребителями цены с учетом скидок и акций. Для составления индекса информация о ценах собирается в точках продаж.

Значение Гармонизированного индекса цен потребителей выше ожидаемого можно рассматривать как благоприятное для котировок шведской кроны.

