Экономический календарь
Новые промышленные заказы в Швеции м/м (Sweden Industrial New Orders m/m)
|Низкая
|6.7%
|0.1%
|
4.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|2.1%
|
6.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Показатель новых промышленных заказов м/м (Industrial New Orders m/m) отражает изменение в объемах новых заказов, полученных частными промышленными предприятиями Швеции в текущем месяце в сравнении с предыдущем. Индикатор учитывает заказы всех отраслей производства страны: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, автомобилестроение и прочее.
Данные публикуются ежемесячно Статистическим управлением Швеции на основе опроса предприятий промышленности страны со штатом не менее 20 работников или с чистым оборотом не менее 50 млн шведских крон. Данные о новых заказах собираются в рамках общего исследования промышленности.
Полученные данные подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний. Кроме того, значение индекса за предыдущие периоды может подвергаться корректировке в связи с получением новых данных.
Промышленные заказы отражают будущие объемы производства, и поэтому индекс считается лидирующим показателем производства. Рост новых промышленных заказов — благоприятный фактор, свидетельствующий о расширении экономики страны. Поэтому значение индикатора выше ожидаемого считается положительным для котировок шведской кроны.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Новые промышленные заказы в Швеции м/м (Sweden Industrial New Orders m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
