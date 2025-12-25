Показатель новых промышленных заказов м/м (Industrial New Orders m/m) отражает изменение в объемах новых заказов, полученных частными промышленными предприятиями Швеции в текущем месяце в сравнении с предыдущем. Индикатор учитывает заказы всех отраслей производства страны: промышленность, добыча и переработка полезных ископаемых, получение энергии, автомобилестроение и прочее.

Данные публикуются ежемесячно Статистическим управлением Швеции на основе опроса предприятий промышленности страны со штатом не менее 20 работников или с чистым оборотом не менее 50 млн шведских крон. Данные о новых заказах собираются в рамках общего исследования промышленности.

Полученные данные подвергаются корректировке с учетом сезонных колебаний. Кроме того, значение индекса за предыдущие периоды может подвергаться корректировке в связи с получением новых данных.

Промышленные заказы отражают будущие объемы производства, и поэтому индекс считается лидирующим показателем производства. Рост новых промышленных заказов — благоприятный фактор, свидетельствующий о расширении экономики страны. Поэтому значение индикатора выше ожидаемого считается положительным для котировок шведской кроны.

