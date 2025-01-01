DocumentationSections
PositionOpen

Ouvre une position avec les paramètres définis.

bool  PositionOpen(
   const string     symbol,         // symbole
   ENUM_ORDER_TYPE  order_type,     // type d'ordre to open position
   double           volume,         // volume de la position
   double           price,          // prix d'exécution
   double           sl,             // prix du stop loss
   double           tp,             // prix du take profit
   const string     comment=""      // commentaire
   )

Paramètres

symbol

[in]  Nom de l'instrument de trading sur lequel la position doit être ouverte.

order_type

[in]  Type d'ordre (opération de trading) pour ouvrir une position (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume demandé pour la position.

price

[in] Prix auquel la position doit être ouverte.

sl

[in] Prix auquel le Stop Loss sera déclenché.

tp

[in] Prix auquel le Take Profit sera déclenché.

comment=""

[in]  Commentaire de la position.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode PositionOpen(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par <li5>ResultDeal()</li5><t6>.</t6>