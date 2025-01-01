PositionOpen

Ouvre une position avec les paramètres définis.

bool PositionOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double price,

double sl,

double tp,

const string comment=""

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument de trading sur lequel la position doit être ouverte.

order_type

[in] Type d'ordre (opération de trading) pour ouvrir une position (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume demandé pour la position.

price

[in] Prix auquel la position doit être ouverte.

sl

[in] Prix auquel le Stop Loss sera déclenché.

tp

[in] Prix auquel le Take Profit sera déclenché.

comment=""

[in] Commentaire de la position.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode PositionOpen(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par <li5>ResultDeal()</li5><t6>.</t6>