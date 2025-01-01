문서화섹션
지정된 매개변수가 있는 포지션을 열기.

bool  PositionOpen(
   const string     symbol,         // 기호
   ENUM_ORDER_TYPE  order_type,     // 오픈 포지션을 열기 위한 주문 유형
   double           volume,         // 포지션 볼륨
   double           price,          // 실행 가격
   double           sl,             // 손절매 가격
   double           tp,             // 이익 실현 가격
   const string     comment=""      // 코멘트
  \)

매개변수

Symbol

[in]  포지션을 열기 위한 거래 상품 이름.

order_type

[in] ENUM_ORDER_TYPE 열거에서 위치를 여는 주문 유형(거래 작업).

볼륨

[in] 요청된 포지션 볼륨.

가격

[in] 포지션을 열어야 하는 가격.

sl

[in] 손절매가 트리거할 가격.

tp

[in] 이익 실현이 트리거할 가격.

comment=""

[in]  포지션 설명.

값 반환

기본 구조를 성공적으로 확인하면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

PositionOpen(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 항상 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. 다음을 사용하여 거래 요청 결과(거래 서버 반환 코드)를 확인해야 합니다: ResultRetcode()ResultDeal()에서 반환한 값.