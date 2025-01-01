- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionOpen
Eröffnet eine Position mit den angegebenen Parametern für das angegebenen Symbol.
|
bool PositionOpen(
Parameter
symbol
[in] Name des Handelsinstruments, für das eine Position eröffnet wird.
order_type
[in] Typ der Handelsoperation für die Position aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Das angefragte Volumen der Position.
price
[in] Der Preis zu welchem die Position eröffnet werden soll.
sl
[in] Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.
tp
[in] Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.
comment=""
[in] Kommentar zur Position.
Rückgabewert
Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Der erfolgreiche Abschluss der Methode PositionOpen(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultDeal() zurückgegebenen Wert.