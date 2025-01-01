PositionOpen

Eröffnet eine Position mit den angegebenen Parametern für das angegebenen Symbol.

bool PositionOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double price,

double sl,

double tp,

const string comment=""

)

Parameter

symbol

[in] Name des Handelsinstruments, für das eine Position eröffnet wird.

order_type

[in] Typ der Handelsoperation für die Position aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in] Das angefragte Volumen der Position.

price

[in] Der Preis zu welchem die Position eröffnet werden soll.

sl

[in] Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.

tp

[in] Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.

comment=""

[in] Kommentar zur Position.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode PositionOpen(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultDeal() zurückgegebenen Wert.