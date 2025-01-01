DokumentationKategorien
Eröffnet eine Position mit den angegebenen Parametern für das angegebenen Symbol.

bool  PositionOpen(
   const string     symbol,         // Symbol
   ENUM_ORDER_TYPE  order_type,     // Typ der Handelsoperation für Positioneröffnung
   double           volume,         // Volumen der Position
   double           price,          // Ausführungspreis
   double           sl,             // Preis von Stop Loss
   double           tp,             // Preis von Take Profit
   const string     comment=""      // Kommentar
   )

Parameter

symbol

[in]  Name des Handelsinstruments, für das eine Position eröffnet wird.

order_type

[in]  Typ der Handelsoperation für die Position aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Das angefragte Volumen der Position.

price

[in]  Der Preis zu welchem die Position eröffnet werden soll.

sl

[in]  Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.

tp

[in]  Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.

comment=""

[in]  Kommentar zur Position.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode PositionOpen(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultDeal() zurückgegebenen Wert.