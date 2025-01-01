PositionOpen

Abre la posición con los parámetros establecidos.

bool PositionOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double price,

double sl,

double tp,

const string comment=""

)

Parámetros

symbol

[in] Nombre del instrumento de trading por el que se quiere abrir la posición.

order_type

[in] Tipo de orden (operación de trading) para abrir la posición (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volumen de la posición solicitada.

price

[in] Precio al que la posición se tiene que abrir.

sl

[in] Precio al que el Stop Loss se disparará.

tp

[in] Precio al que el Take Profit se disparará.

comment=""

[in] Comentario de la posición.

Valor devuelto

true - en caso de que la comprobación de las estructuras básicas sea exitosa; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método PositionOpen(...), esto no implica siempre una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (código de retorno del servidor) con ResultRetcode() y el valor devuelto por ResultDeal().