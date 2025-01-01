ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradePositionOpen 

PositionOpen

指定されたパラメータで注文を出します。

bool  PositionOpen(
  const string    symbol,        // シンボル
  ENUM_ORDER_TYPE  order_type,    // 注文を出すための注文の種類
  double          volume,        // ポジションボリューム
  double          price,          // 実行価格
  double          sl,            // 決済逆指値
  double          tp,            // 決済指値
  const string    comment=""      >// コメント
  ）

パラメータ

symbol

[in]  注文を出すのに使用される金融製品の名称

order_type

[in]  注文を出すのに使用される注文の種類（ ENUM_ORDER_TYPE 列挙の値）

ボリューム

[in] リクエストされたポジションボリューム

価格

[in] ポジションを取ラなければならない価格

sl

[in] 決済逆指のトリガ値

tp

[in] 決済指のトリガ値

comment=""

[in]  ポジションコメント

戻り値

基本構造体のチェックが成功した場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

PositionOpen(...) メソッドの正常な完成は、取引操作実行の成功を意味するものではありません。取引リクエストの結果（取引サーバのリターンコード）を ResultRetcode() 及び ResultDeal() から戻された値を使用してチェックすることが必要です。