DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradePositionOpen 

PositionOpen

Apre una posizione con i parametri specificati.

bool  PositionOpen(
   const string     symbol,         // simbolo
   ENUM_ORDER_TYPE  order_type,     // tipo di ordine della posizione da aprire
   double           volume,         // volume della posizione
   double           price,          // prezzo d'esecuzione
   double           sl,             // prezzo Stop Loss
   double           tp,             // prezzo Take Profit
   const string     comment=""      // commento
   )

Parametri

symbol

[in] Nome strumento di trade, con cui si intende aprire la posizione.

order_type

[in] Tipo di ordine (operazione di trade) per aprire la posizione (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume della posizione richiesta.

price

[in] Prezzo al quale la posizione dev' essere aperta.

sl

[in] prezzo al quale il Stop Loss si innescherà.

tp

[in] prezzo al quale il Take Profit si innescherà.

comment=""

[in] Commento della posizione.

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.

Nota

Il completamento di successo del metodo PositionOpen(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode() e il valore restituito da ResultDeal().