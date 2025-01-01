PositionOpen

Abre a posição com parâmetros definidos.

bool PositionOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double price,

double sl,

double tp,

const string comment=""

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento de negociação para a posição aberta.

order_type

[in] Tipo de ordem (operação de negociação) para a posição aberta (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume da posição solicitada.

price

[in] Preço em que a posição deve ser aberta.

sl

[in] Preço que o Stop Loss será alcançado.

tp

[in] Preço que o Take Profit será alcançado.

comment=""

[in] Posição do comentário.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método PositionOpen(...) nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor da negociação), utilizando ResultRetcode() e o valor, retornado por ResultDeal().