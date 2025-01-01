- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
PositionOpen
Abre a posição com parâmetros definidos.
|
bool PositionOpen(
Parâmetros
symbol
[in] Nome do instrumento de negociação para a posição aberta.
order_type
[in] Tipo de ordem (operação de negociação) para a posição aberta (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE).
volume
[in] Volume da posição solicitada.
price
[in] Preço em que a posição deve ser aberta.
sl
[in] Preço que o Stop Loss será alcançado.
tp
[in] Preço que o Take Profit será alcançado.
comment=""
[in] Posição do comentário.
Valor de retorno
verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.
Observação
A conclusão bem sucedida do método PositionOpen(...) nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor da negociação), utilizando ResultRetcode() e o valor, retornado por ResultDeal().