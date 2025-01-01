DocumentaçãoSeções
Abre a posição com parâmetros definidos.

bool  PositionOpen(
   const string     symbol,         // symbol
   ENUM_ORDER_TYPE  order_type,     // order type to open position
   double           volume,         // position volume
   double           price,          // execution price
   double           sl,             // Stop Loss price
   double           tp,             // Take Profit price
   const string     comment=""      // comment
   )

Parâmetros

symbol

[in]  Nome do instrumento de negociação para a posição aberta.

order_type

[in]  Tipo de ordem (operação de negociação) para a posição aberta (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume da posição solicitada.

price

[in] Preço em que a posição deve ser aberta.

sl

[in] Preço que o Stop Loss será alcançado.

tp

[in] Preço que o Take Profit será alcançado.

comment=""

[in]  Posição do comentário.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método PositionOpen(...) nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor da negociação), utilizando ResultRetcode() e o valor, retornado por ResultDeal().