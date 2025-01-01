문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeOrderOpen 

OrderOpen

매개변수가 설정된 지정가 주문을 발주하기.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // 기호
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // 주문 유형
   double                volume,          // 주문 볼륨
   double                limit_price,     // StopLimit 가격
   double                price,           // 실행 가격
   double                sl,              // 손절매 가격
   double                tp,              // 이익 실현 가격
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // 만료별 유형
   datetime              expiration,      // 만료
   const string          comment=""       // 코멘트
  \)

매개변수

Symbol

[in] 거래 상품 이름.

order_type

[in] ENUM_ORDER_TYPE 열거의 주문 거래 작업 형식.

볼륨

[in] 요청된 주문 볼륨.

limit_price

[in] StopLimit 주문이 발주될 가격.

가격

[in] 주문을 실행해야 하는 가격.

sl

[in] 손절매가 트리거할 가격.

tp

[in] 이익 실현이 트리거할 가격.

type_time

[in]   ENUM_ORDER_TYPE_TIME 열거에서 실행별 주문 유형.

expiration

[in] 지정가 주문 만료일.

comment=""

[in]  주문 설명.

값 반환

기본 구조를 성공적으로 확인하면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

OrderSend(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 항상 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. 다음을 사용하여 거래 요청 결과(거래 서버 반환 코드)를 확인해야 합니다: ResultRetcode()ResultOrder()에서 반환한 값.