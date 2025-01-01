- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderOpen
매개변수가 설정된 지정가 주문을 발주하기.
|
bool OrderOpen(
매개변수
Symbol
[in] 거래 상품 이름.
order_type
[in] ENUM_ORDER_TYPE 열거의 주문 거래 작업 형식.
볼륨
[in] 요청된 주문 볼륨.
limit_price
[in] StopLimit 주문이 발주될 가격.
가격
[in] 주문을 실행해야 하는 가격.
sl
[in] 손절매가 트리거할 가격.
tp
[in] 이익 실현이 트리거할 가격.
type_time
[in] ENUM_ORDER_TYPE_TIME 열거에서 실행별 주문 유형.
expiration
[in] 지정가 주문 만료일.
comment=""
[in] 주문 설명.
값 반환
기본 구조를 성공적으로 확인하면 true, 그렇지 않으면 false.
참고
OrderSend(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 항상 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. 다음을 사용하여 거래 요청 결과(거래 서버 반환 코드)를 확인해야 합니다: ResultRetcode() 및 ResultOrder()에서 반환한 값.