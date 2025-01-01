- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderOpen
Piazza l'ordine pendnte con i parametri impostati.
|
bool OrderOpen(
Parametri
symbol
[in] Nome dello strumento di trade.
order_type
[in] Tipo di operazione per il trade (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE).
volume
[in] Volume degli ordini richiesto.
limit_price
[in] prezzo al quale l'ordine StopLimit verrà piazzato.
price
[in] prezzo al quale l'ordine deve essere eseguito.
sl
[in] prezzo al quale il Stop Loss si innescherà.
tp
[in] prezzo al quale il Take Profit si innescherà.
type_time
[In] Tipo di ordine per esecuzione (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME).
expiration
[in] Data di scadenza dell' ordine pendente.
comment=""
[in] Commento dell'ordine.
Valore di ritorno
true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.
Nota
Il completamento con succeddo del metodo OrderSend(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode() ed il valore restituito da ResultOrder().