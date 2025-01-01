DocumentazioneSezioni
OrderOpen

Piazza l'ordine pendnte con i parametri impostati.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // simbolo(symbol)
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // tipo di ordine
   double                volume,          // volume dell'ordine
   double                limit_price,     // prezzo StopLimit
   double                price,           // prezzo d'esecuzione
   double                sl,              // prezzo Stop Loss
   double                tp,              // prezzo Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // tipo di espirazione
   datetime              expiration,      // espirazione
   const string          comment=""       // commento
   )

Parametri

symbol

[in] Nome dello strumento di trade.

order_type

[in] Tipo di operazione per il trade (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume degli ordini richiesto.

limit_price

[in] prezzo al quale l'ordine StopLimit verrà piazzato.

price

[in] prezzo al quale l'ordine deve essere eseguito.

sl

[in] prezzo al quale il Stop Loss si innescherà.

tp

[in] prezzo al quale il Take Profit si innescherà.

type_time

[In] Tipo di ordine per esecuzione (valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration

[in] Data di scadenza dell' ordine pendente.

comment=""

[in]  Commento dell'ordine.

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.

Nota

Il completamento con succeddo del metodo OrderSend(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode() ed il valore restituito da ResultOrder().