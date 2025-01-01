DokümantasyonBölümler
Belirtilen parametrelerle bir bekleyen emir yerleştirir.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // sembol
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // emir tipi
   double                volume,          // emir hacmi
   double                limit_price,     // StopLimit fiyatı
   double                price,           // uygulama fiyatı
   double                sl,              // Stop Loss fiyatı
   double                tp,              // Take Profit fiyatı
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // zaman-aşımına göre yeni tip
   datetime              expiration,      // zaman aşımı
   const string          comment=""       // yorum
   )

Parametreler

symbol

[in] Alım-satım enstrümanının ismi.

order_type

[in]  alım-satım işleminin tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri).

volume

[in] İstenen emir hacmi.

limit_price

[in] StopLimit emrinin yerleştirileceği fiyat.

price

[in] Emrin uygulanması gereken fiyat.

sl

[in] Stop Loss için tetiklenme fiyatı.

tp

[in] Take Profit tetiklenme fiyatı.

type_time

[in]  Zaman-aşımına göre yeni emir tipi (ENUM_ORDER_TYPE_TIME sayımının değerlerinden biri).

expiration

[in] Bekleyen emrin zaman-aşımı tarihi.

comment=""

[in]  Emir yorumu.

Dönüş değeri

Temel yapılar başarıyla denetlenirse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

OrderSend(...) yönteminin başarıyla sonuçlanması her zaman başarılı bir alım-satım işlemi uygulandığı anlamına gelmez. Bu yüzden, alım-satım isteğinin sonucunun (işlem sunucusunun dönüş kodu)ResultRetcode() yöntemi ve ResultOrder() yönteminin dönüş değeri kullanılarak denetlenmesi önemlidir.