OrderOpen

Coloca la orden pendiente con los parámetros establecidos.

bool OrderOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double limit_price,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

const string comment=""

)

Parámetros

symbol

[in] Nombre del instrumento de trading.

order_type

[in] Tipo de orden (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volumen de la orden solicitado.

limit_price

[in] Precio por el que la orden StopLimit se colocará.

price

[in] Precio por el que la orden se debe ejecutar.

sl

[in] Precio al que el Stop Loss se disparará.

tp

[in] Precio al que el Take Profit se disparará.

type_time

[in] Tipo de orden por ejecución (valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration

[in] Fecha de expiración de la orden pendiente.

comment=""

[in] Comentario de la orden.

Valor devuelto

true - en caso de que la comprobación de las estructuras básicas sea exitosa; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método OrderSend(...), esto no implica siempre una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (código de retorno del servidor) con ResultRetcode(), y el valor devuelto por ResultOrder().