OrderOpen

Place un ordre en attente avec les paramètres définis.

bool OrderOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double limit_price,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

const string comment=""

)

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument de trading.

order_type

[in] Type de l'opération de trading (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume demandé pour l'ordre.

limit_price

[in] Prix auquel l'ordre StopLimit sera placé.

price

[in] Prix auquel l'ordre doit être exécuté.

sl

[in] Prix auquel le Stop Loss sera déclenché.

tp

[in] Prix auquel le Take Profit sera déclenché.

type_time

[in] Type de validité de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration

[in] Date d'expiration de l'ordre en attente.

comment=""

[in] Commentaire de l'ordre.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode OrderSend(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par <li5>ResultOrder()</li5><t6>.</t6>******