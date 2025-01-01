DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeOrderOpen 

OrderOpen

Place un ordre en attente avec les paramètres définis.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // symbole
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // type d'ordre
   double                volume,          // volume de l'ordre
   double                limit_price,     // prix StopLimit
   double                price,           // prix d'exécution
   double                sl,              // prix du stop loss
   double                tp,              // prix du take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // type par expiration
   datetime              expiration,      // expiration
   const string          comment=""       // commentaire
   )

Paramètres

symbol

[in] Nom de l'instrument de trading.

order_type

[in]  Type de l'opération de trading (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Volume demandé pour l'ordre.

limit_price

[in] Prix auquel l'ordre StopLimit sera placé.

price

[in] Prix auquel l'ordre doit être exécuté.

sl

[in] Prix auquel le Stop Loss sera déclenché.

tp

[in] Prix auquel le Take Profit sera déclenché.

type_time

[in]  Type de validité de l'ordre (valeur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration

[in] Date d'expiration de l'ordre en attente.

comment=""

[in]  Commentaire de l'ordre.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode OrderSend(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode() et la valeur, retournée par <li5>ResultOrder()</li5><t6>.</t6>******