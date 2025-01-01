OrderOpen

Liegt eine Pending-Order mit angegebenen Parameter an.

bool OrderOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double limit_price,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

const string comment=""

)

Parameter

symbol

[in] Name des Handelssymbols.

order_type

[in] Typ der Handelsoperation für die Order aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in] Das angefragte Volumen der Order.

limit_price

[in] Der Preis, zu dem eine Pending-Stop-Limit-Order ausgestellt wird.

price

[in] Preis, zu dem die Order ausgeführt werden soll.

sl

[in] Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.

tp

[in] Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.

type_time

[in] Typ der Order nach dem Ablauf aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] Die Ablaufzeit der Pending-Order.

comment=""

[in] Kommentar zur Order.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode OrderOpen(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultOrder() zurückgegebenen Wert.