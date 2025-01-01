DokumentationKategorien
OrderOpen

Liegt eine Pending-Order mit angegebenen Parameter an.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // Symbol
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // Ordertyp
   double                volume,          // Volumen der Order
   double                limit_price,     // Preis von StopLomit
   double                price,           // Ausführungspreis
   double                sl,              // Preis von stop loss
   double                tp,              // Preis von take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // Ablauftyp
   datetime              expiration,      // Ablauf
   const string          comment=""       // Kommentar
   )

Parameter

symbol

[in]  Name des Handelssymbols.

order_type

[in]  Typ der Handelsoperation für die Order aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.

volume

[in]  Das angefragte Volumen der Order.

limit_price

[in]  Der Preis, zu dem eine Pending-Stop-Limit-Order ausgestellt wird.

price

[in]  Preis, zu dem die Order ausgeführt werden soll.

sl

[in]  Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.

tp

[in]  Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.

type_time

[in] Typ der Order nach dem Ablauf aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in]  Die Ablaufzeit der Pending-Order.

comment=""

[in]  Kommentar zur Order.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode OrderOpen(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultOrder() zurückgegebenen Wert.