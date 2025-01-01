- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderOpen
Liegt eine Pending-Order mit angegebenen Parameter an.
|
bool OrderOpen(
Parameter
symbol
[in] Name des Handelssymbols.
order_type
[in] Typ der Handelsoperation für die Order aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE.
volume
[in] Das angefragte Volumen der Order.
limit_price
[in] Der Preis, zu dem eine Pending-Stop-Limit-Order ausgestellt wird.
price
[in] Preis, zu dem die Order ausgeführt werden soll.
sl
[in] Der Preis, zu dem Stop Loss aktiviert wird.
tp
[in] Der Preis, zu dem Take Profit aktiviert wird.
type_time
[in] Typ der Order nach dem Ablauf aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_TIME.
expiration
[in] Die Ablaufzeit der Pending-Order.
comment=""
[in] Kommentar zur Order.
Rückgabewert
Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Der erfolgreiche Abschluss der Methode OrderOpen(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode(), und auch den durch ResultOrder() zurückgegebenen Wert.