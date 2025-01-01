OrderOpen

Coloca a ordem pendente com parâmetros definidos.

bool OrderOpen(

const string symbol,

ENUM_ORDER_TYPE order_type,

double volume,

double limit_price,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

const string comment=""

)

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento de negociação.

order_type

[in] Tipo de ordem da operação de negociação (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Solicita o volume da ordem.

limit_price

[in] Preço que a ordem StopLimit será colocada.

price

[in] Preço que a ordem deve ser executada.

sl

[in] Preço que o Stop Loss será alcançado.

tp

[in] Preço que o Take Profit será alcançado.

type_time

[in] Tipo de ordem pela execução (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration

[in] A data de expiração da ordem pendente.

comment=""

[in] Comentário da ordem

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método OrderSend(...) nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor de negociação), utilizando ResultRetcode() e o valor, retorno por ResultOrder().