OrderOpen

Coloca a ordem pendente com parâmetros definidos.

bool  OrderOpen(
   const string          symbol,          // symbol
   ENUM_ORDER_TYPE       order_type,      // order type
   double                volume,          // order volume
   double                limit_price,     // StopLimit price
   double                price,           // execution price
   double                sl,              // Stop Loss price
   double                tp,              // Take Profit price
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,       // type by expiration
   datetime              expiration,      // expiration
   const string          comment=""       // comment
   )

Parâmetros

symbol

[in] Nome do instrumento de negociação.

order_type

[in]  Tipo de ordem da operação de negociação (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

volume

[in] Solicita o volume da ordem.

limit_price

[in] Preço que a ordem StopLimit será colocada.

price

[in] Preço que a ordem deve ser executada.

sl

[in] Preço que o Stop Loss será alcançado.

tp

[in] Preço que o Take Profit será alcançado.

type_time

[in]  Tipo de ordem pela execução (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME).

expiration

[in] A data de expiração da ordem pendente.

comment=""

[in]  Comentário da ordem

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método OrderSend(...) nem sempre significa a execução bem sucedida da operação de negociação. É necessário verificar o resultado da solicitação de negociação (código de retorno do servidor de negociação), utilizando ResultRetcode() e o valor, retorno por ResultOrder().