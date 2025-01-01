DokumentationKategorien
OrderModify

Ändert die Eigenschaften einer Pending-Order.

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // Ticket der Order
   double                price,          // Ausführungspreis
   double                sl,             // Preis von stop loss 
   double                tp,             // Preis von take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // Ablauftyp
   datetime              expiration,     // Ablauf
   double                stoplimit       // Preis von Limit-Order
   )

Parameter

ticket

[in]  Ticket der Order.

price

[in]  Der neue Preis, zu dem die Order ausgeführt werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

sl

[in]  Der neue Preis, zu dem Stop Loss aktiviert werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

tp

[in]  Der neue Preis, zu dem Take Profit aktiviert werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

type_time

[in]  Der neue Ordertyp nach dem Ablauf aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_TIME (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

expiration

[in]  Die neue Ablaufzeit der Pending-Order (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

stoplimit

[in]  Der neue Preis zu dem die Limit-Order ausgestellt wird, nachdem der Preis den Wert price erreicht. Wird nur für StopLimit-Ordern angegeben.

 

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode OrderModify(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode().