OrderModify

Ändert die Eigenschaften einer Pending-Order.

bool OrderModify(

ulong ticket,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

double stoplimit

)

Parameter

ticket

[in] Ticket der Order.

price

[in] Der neue Preis, zu dem die Order ausgeführt werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

sl

[in] Der neue Preis, zu dem Stop Loss aktiviert werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

tp

[in] Der neue Preis, zu dem Take Profit aktiviert werden soll (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

type_time

[in] Der neue Ordertyp nach dem Ablauf aus der Enumeration ENUM_ORDER_TYPE_TIME (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

expiration

[in] Die neue Ablaufzeit der Pending-Order (oder vorheriger Wert, wenn die Änderung ist nicht gebraucht).

stoplimit

[in] Der neue Preis zu dem die Limit-Order ausgestellt wird, nachdem der Preis den Wert price erreicht. Wird nur für StopLimit-Ordern angegeben.

Rückgabewert

Gibt bei bei der erfolgreichen Struktur-Prüfung true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Der erfolgreiche Abschluss der Methode OrderModify(...) bedeutet nicht immer eine erfolgreiche Ausführung der Transaktion. Es ist notwendig, das Ergebnis einer Handelsanfrage zu prüfen (Rückgabecode des Handelsservers) durch den Aufruf von ResultRetcode().