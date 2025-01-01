DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardClassi di TradeCTradeOrderModify 

OrderModify

Modifica i parametri d'ordine pendente.

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // ticket dell'ordine
   double                price,          // prezzo dell'esecuzione
   double                sl,             // prezzo Stop Loss
   double                tp,             // prezzo Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // tipo di espirazione
   datetime              expiration,     // espirazione
   double                stoplimit       // prezzo ordine Limit
   )

Parametri

ticket

[in]  Ticket ordine.

price

[in] Il nuovo prezzo per cui l'ordine dev' essere eseguito (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).

sl

[in] Il nuovo prezzo con il quale lo Stop Loss si attiverà (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).

tp

[in] Il nuovo prezzo con il quale il Take Profit si attiverà (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).

type_time

[in] Il nuovo tipo di ordine per espirazione (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario), valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] La nuova data di espirazione dell' ordine pendente (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).

stoplimit

[in] Nuovo prezzo utilizzato per impostare un ordine Limit, quando il prezzo raggiunge il valore prezzo . Viene specificato solo per ordini StopLimit.

Valore di ritorno

true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.

Nota

Il completamento con successo del metodo OrderModify(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode().