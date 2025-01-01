- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderModify
Modifica i parametri d'ordine pendente.
|
bool OrderModify(
Parametri
ticket
[in] Ticket ordine.
price
[in] Il nuovo prezzo per cui l'ordine dev' essere eseguito (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).
sl
[in] Il nuovo prezzo con il quale lo Stop Loss si attiverà (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).
tp
[in] Il nuovo prezzo con il quale il Take Profit si attiverà (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).
type_time
[in] Il nuovo tipo di ordine per espirazione (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario), valore dell'enumerazione ENUM_ORDER_TYPE_TIME.
expiration
[in] La nuova data di espirazione dell' ordine pendente (o il valore precedente, se il cambiamento non è necessario).
stoplimit
[in] Nuovo prezzo utilizzato per impostare un ordine Limit, quando il prezzo raggiunge il valore prezzo . Viene specificato solo per ordini StopLimit.
Valore di ritorno
true - in caso di successo del controllo delle strutture di base, in caso contrario - false.
Nota
Il completamento con successo del metodo OrderModify(...) non sempre significa esecuzione riuscita dell'operazione di trade. E' necessario verificare il risultato della richiesta di trade (codice di ritorno del trade server) con ResultRetcode().