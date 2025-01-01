DokümantasyonBölümler
OrderModify

Bekleyen emir parametrelerini değiştirir.

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // emir fişi
   double                price,          // uygulama fiyatı
   double                sl,             // Stop Loss fiyatı
   double                tp,             // Take Profit fiyatı
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // zaman-aşımına göre yeni tip
   datetime              expiration,     // zaman-aşımı
   double                stoplimit       // Limit emri fiyatı 
   )

Parametreler

ticket

[in]  Emir fişi.

price

[in] Emrin uygulanacağı yeni fiyat (veya değişim gereksizse eski değer).

sl

[in] Yeni Stop Loss değeri (veya değişim gereksizse eski değer).

tp

[in] Yeni Take Profit değeri (veya değişim gereksizse eski değer).

type_time

[in] Zaman-aşımına göre yeni emir tipi (veya değişim gereksizse eski değer), ENUM_ORDER_TYPE_TIME sayımının değerlerinden biri.

expiration

[in] Bekleyen emir için yeni zaman-aşımı süresi (veya değişim gereksizse eski değer).

stoplimit

[in]  Piyasa fiyatı price değerine ulaştığında yeni bir Limit emri ayarlamak için kullanılacak yeni fiyat. Sadece StopLimit emirleri için belirtilir.

Dönüş değeri

Temel yapılar başarıyla denetlenirse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

OrderModify(...) yönteminin başarıyla sonuçlanması her zaman başarılı bir alım-satım işlemi uygulandığı anlamına gelmez. Bu yüzden, alım-satım isteğinin sonucunun (işlem sunucusunun dönüş kodu) ResultRetcode() yöntemi kullanılarak denetlenmesi önemlidir.