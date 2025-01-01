- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderModify
Bekleyen emir parametrelerini değiştirir.
|
bool OrderModify(
Parametreler
ticket
[in] Emir fişi.
price
[in] Emrin uygulanacağı yeni fiyat (veya değişim gereksizse eski değer).
sl
[in] Yeni Stop Loss değeri (veya değişim gereksizse eski değer).
tp
[in] Yeni Take Profit değeri (veya değişim gereksizse eski değer).
type_time
[in] Zaman-aşımına göre yeni emir tipi (veya değişim gereksizse eski değer), ENUM_ORDER_TYPE_TIME sayımının değerlerinden biri.
expiration
[in] Bekleyen emir için yeni zaman-aşımı süresi (veya değişim gereksizse eski değer).
stoplimit
[in] Piyasa fiyatı price değerine ulaştığında yeni bir Limit emri ayarlamak için kullanılacak yeni fiyat. Sadece StopLimit emirleri için belirtilir.
Dönüş değeri
Temel yapılar başarıyla denetlenirse 'true', aksi durumda 'false'.
Not
OrderModify(...) yönteminin başarıyla sonuçlanması her zaman başarılı bir alım-satım işlemi uygulandığı anlamına gelmez. Bu yüzden, alım-satım isteğinin sonucunun (işlem sunucusunun dönüş kodu) ResultRetcode() yöntemi kullanılarak denetlenmesi önemlidir.