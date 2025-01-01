DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCTradeOrderModify 

OrderModify

Modifie les paramètres d'un ordre en attente.

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // ticket de l'ordre
   double                price,          // prix d'exécution
   double                sl,             // prix du stop loss
   double                tp,             // prix du take profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // type par expiration
   datetime              expiration,     // expiration
   double                stoplimit       // Prix limite de l'ordre
   )

Paramètres

ticket

[in]  Ticket de l'ordre.

price

[in] Le nouveau prix auquel l'ordre doit être exécuté (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

sl

[in] Le nouveau prix auquel le Stop Loss sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

tp

[in] Le nouveau prix auquel le Take Profit sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

type_time

[in] Le nouveau type d'expiration de l'ordre (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire), valueur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] La nouvelle date d'expiration de l'ordre en attente (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

stoplimit

[in]  Le nouveau prix utilisé pour placer un ordre Limit lorsque le prix atteint la valeur du paramètre price . Il n'est spécifié que pour les ordres StopLimit.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode OrderModify(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().