OrderModify

Modifie les paramètres d'un ordre en attente.

bool OrderModify(

ulong ticket,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

double stoplimit

)

Paramètres

ticket

[in] Ticket de l'ordre.

price

[in] Le nouveau prix auquel l'ordre doit être exécuté (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

sl

[in] Le nouveau prix auquel le Stop Loss sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

tp

[in] Le nouveau prix auquel le Take Profit sera déclenché (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

type_time

[in] Le nouveau type d'expiration de l'ordre (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire), valueur de l'énumération ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] La nouvelle date d'expiration de l'ordre en attente (ou la valeur précédente si le changement n'est pas nécessaire).

stoplimit

[in] Le nouveau prix utilisé pour placer un ordre Limit lorsque le prix atteint la valeur du paramètre price . Il n'est spécifié que pour les ordres StopLimit.

Valeur de retour

vrai si la vérification des structures de base est correcte, faux sinon.

Note

La réussite de la méthode OrderModify(...) ne signifie pas forcément une exécution avec succès de l'opération de trading. Il est nécessaire de vérifier le résultat de la requête de trading (le code de retour du serveur de trading) en utilisant ResultRetcode().