OrderModify

Modifica os parâmetros de ordem pendentes.

bool OrderModify(

ulong ticket,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

double stoplimit

)

Parâmetros

ticket

[in] Ticket da Ordem

price

[in] O novo preço para executar a ordem (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).

sl

[in] O novo preço para executar o Stop Loss (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).

tp

[in] O novo preço para executar o Take Profit (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).

type_time

[in] O novo tipo de ordem de expiração (ou o valor anterior, se a mudança não for necessário), o valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] A nova data de expiração de ordem pendente (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).

stoplimit

[in] Novo preço usado para definir uma ordem Limit, quando o preço alcançar valor do parâmetro price. É especificado somente para ordens do tipo StopLimit.

Valor de retorno

verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.

Observação

A conclusão bem sucedida do método OrderModify(...) nem sempre significa a execução bem sucedida operação de negociação. É necessário verificar o resultado do pedido de negociação (código de retorno do servidor de negociação) utilizando ResultRetcode().