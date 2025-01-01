- LogLevel
- SetExpertMagicNumber
- SetDeviationInPoints
- SetTypeFilling
- SetTypeFillingBySymbol
- SetAsyncMode
- SetMarginMode
- OrderOpen
- OrderModify
- OrderDelete
- PositionOpen
- PositionModify
- PositionClose
- PositionClosePartial
- PositionCloseBy
- Buy
- Sell
- BuyLimit
- BuyStop
- SellLimit
- SellStop
- Request
- RequestAction
- RequestActionDescription
- RequestMagic
- RequestOrder
- RequestSymbol
- RequestVolume
- RequestPrice
- RequestStopLimit
- RequestSL
- RequestTP
- RequestDeviation
- RequestType
- RequestTypeDescription
- RequestTypeFilling
- RequestTypeFillingDescription
- RequestTypeTime
- RequestTypeTimeDescription
- RequestExpiration
- RequestComment
- RequestPosition
- RequestPositionBy
- Result
- ResultRetcode
- ResultRetcodeDescription
- ResultDeal
- ResultOrder
- ResultVolume
- ResultPrice
- ResultBid
- ResultAsk
- ResultComment
- CheckResult
- CheckResultRetcode
- CheckResultRetcodeDescription
- CheckResultBalance
- CheckResultEquity
- CheckResultProfit
- CheckResultMargin
- CheckResultMarginFree
- CheckResultMarginLevel
- CheckResultComment
- PrintRequest
- PrintResult
- FormatRequest
- FormatRequestResult
OrderModify
Modifica os parâmetros de ordem pendentes.
|
bool OrderModify(
Parâmetros
ticket
[in] Ticket da Ordem
price
[in] O novo preço para executar a ordem (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).
sl
[in] O novo preço para executar o Stop Loss (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).
tp
[in] O novo preço para executar o Take Profit (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).
type_time
[in] O novo tipo de ordem de expiração (ou o valor anterior, se a mudança não for necessário), o valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE_TIME.
expiration
[in] A nova data de expiração de ordem pendente (ou o valor anterior, se a mudança não for necessária).
stoplimit
[in] Novo preço usado para definir uma ordem Limit, quando o preço alcançar valor do parâmetro price. É especificado somente para ordens do tipo StopLimit.
Valor de retorno
verdadeiro - em caso de verificação bem sucedida das estruturas básicas, caso contrário - falso.
Observação
A conclusão bem sucedida do método OrderModify(...) nem sempre significa a execução bem sucedida operação de negociação. É necessário verificar o resultado do pedido de negociação (código de retorno do servidor de negociação) utilizando ResultRetcode().