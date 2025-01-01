OrderModify

Modifica los parámetros de la orden pendiente.

bool OrderModify(

ulong ticket,

double price,

double sl,

double tp,

ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time,

datetime expiration,

double stoplimit

)

Parámetros

ticket

[in] Ticket de la orden.

price

[in] El precio nuevo por el que la orden se tiene que ejecutar (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

sl

[in] El precio nuevo por el que el Stop Loss se disparará (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

tp

[in] El precio nuevo por el que el Take Profit se disparará (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

type_time

[in] El nuevo tipo de orden por expiración (o el valor anterior, si el cambio no es necesario), valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] La nueva fecha de expiración de la orden pendiente (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

stoplimit

[in] Nuevo precio utilizado para establecer una orden Limit cuando el precio alcanza el valor del precio. Especificado solo por órdenes StopLimit.

Valor devuelto

true - en caso de que la comprobación de las estructuras básicas sea exitosa; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método OrderModify(...), esto no implica siempre una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (código de retorno del servidor) con ResultRetcode().