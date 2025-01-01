DocumentaciónSecciones
OrderModify

Modifica los parámetros de la orden pendiente.

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // ticket de la orden
   double                price,          // precio de ejecución
   double                sl,             // precio Stop Loss
   double                tp,             // precio Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // tipo por expiración
   datetime              expiration,     // expiración
   double                stoplimit       // precio de la orden Limit 
   )

Parámetros

ticket

[in]  Ticket de la orden.

price

[in] El precio nuevo por el que la orden se tiene que ejecutar (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

sl

[in] El precio nuevo por el que el Stop Loss se disparará (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

tp

[in] El precio nuevo por el que el Take Profit se disparará (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

type_time

[in] El nuevo tipo de orden por expiración (o el valor anterior, si el cambio no es necesario), valor de la enumeración ENUM_ORDER_TYPE_TIME.

expiration

[in] La nueva fecha de expiración de la orden pendiente (o el valor anterior, si el cambio no es necesario).

stoplimit

[in]  Nuevo precio utilizado para establecer una orden Limit cuando el precio alcanza el valor del precio. Especificado solo por órdenes StopLimit.

Valor devuelto

true - en caso de que la comprobación de las estructuras básicas sea exitosa; en caso contrario - false.

Nota

Si se completa correctamente el método OrderModify(...), esto no implica siempre una ejecución exitosa de la operación de trading. Es necesario comprobar el resultado de la petición de trading (código de retorno del servidor) con ResultRetcode().