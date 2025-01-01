문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリトレードクラスCTradeOrderModify 

OrderModify

지정가 주문 매개변수 수정하기.

bool  OrderModify(
   ulong                 ticket,         // 주문 티켓
   double                price,          // 실행 가격
   double                sl,             // 손절매 가격
   double                tp,             // 이익 실현 가격
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time,      // 만료별 유형
   datetime              expiration,     // 만료
   double                stoplimit       // 제한 주문 가격 
  \)

매개변수

티켓

[in]  주문 티켓.

가격

[in] 주문을 실행해야 하는 새 가격(또는 변경할 필요가 없는 경우 이전 값).

sl

[in] 손절매가 트리거할 새 가격(또는 변경할 필요가 없는 이전 값).

tp

[in] 이익 실현이 트리거할 새 가격(또는 변경할 필요가 없는 경우 이전 값).

type_time

[in] ENUM_ORDER_TYPE_TIME 열거(변경할 필요가 없는 경우 이전 값)의 만료별 새 주문 유형.

expiration

[in] 지정가 주문의 새 만료 날짜(또는 변경할 필요가 없는 경우 이전 값).

stoplimit

[in]  가격이 가격 에 도달할 때 제한 주문을 설정할 때 사용되는 새 가격. 다음에만 지정됩니다: StopLimit 주문.

값 반환

기본 구조를 성공적으로 확인하면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

OrderModify(...) 메서드가 성공적으로 완료되었다고 해서 항상 거래 작업이 성공적으로 실행되는 것은 아닙니다. ResultRetcode()를 사용하여 거래 결과(거래 서버 반환코드)를 확인해야 합니다.