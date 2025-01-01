CheckResultComment

Retourne la valeur du champ comment du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.

string CheckResultComment() const

Valeur de retour

La valeur du champ comment (commentaire de code de retour, description de l'erreur) du type MqlTradeCheckResult, remplit lors de la vérification de l'exactitude de la requête.