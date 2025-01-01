DocumentaciónSecciones
CheckResultComment

Obtiene el valor del campo field de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.

string  CheckResultComment() const 

Valor devuelto

El valor del campo comment (comentario del código de respuesta, descripción del error) de tipo MqlTradeCheckResult, cumplimentado mientras se comprueba que la petición es correcta.