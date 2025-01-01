文档部分
CheckResultComment

获取检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 comment 字段的值。

string  CheckResultComment() const 

返回值

检查请求正确性时填充的 MqlTradeCheckResult 类型 comment 字段 (回复代码, 错误描述) 的值。