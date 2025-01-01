DocumentaçãoSeções
CheckResultComment

O valor do campo de comentário do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.

string  CheckResultComment() const 

Valor de retorno

O valor do campo comentário (comentário ao código de resposta, descrição de erro) do tipo MqlTradeCheckResult, preenchido durante a verificação da exatidão do pedido.