CheckResultComment

Il valore del campo commento di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.

string  CheckResultComment() const 

Valore di ritorno

Il valore del campo commento (Commento al codice di risposta, descrizione errore) di tipo MqlTradeCheckResult, riempito durante il controllo della correttezza della richiesta.