GetDouble

Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectGetDouble() для получения значений double-свойств (имеющих типы float и double) привязанного к экземпляру класса графического объекта. Существуют два варианта вызова функции:

Получение значения свойства без проверки корректности

double GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier=-1

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор double-свойства графического объекта.

modifier=-1

[in] Модификатор (индекс) double-свойства.

Возвращаемое значение

Значение double-свойства – в случае удачи, EMPTY_VALUE - если нет возможности получить double-свойство.

Получение значения свойства с проверкой корректности такого обращения

bool GetDouble(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

int modifier,

double& value

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор double-свойства графического объекта.

modifier

[in] Модификатор (индекс) double-свойства.

value

[out] Ссылка на переменную для размещения значения double-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности получить double-свойство.

Пример: