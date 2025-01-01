ДокументацияРазделы
Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectGetDouble() для получения значений double-свойств (имеющих типы float и double) привязанного к экземпляру класса графического объекта.  Существуют два варианта вызова функции:

Получение значения свойства без проверки корректности

double  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,         // идентификатор double-свойства
   int                          modifier=-1      // модификатор 
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор double-свойства графического объекта.

modifier=-1

[in]  Модификатор (индекс) double-свойства.

Возвращаемое значение

Значение double-свойства – в случае удачи, EMPTY_VALUE - если нет возможности получить double-свойство.

Получение значения свойства с проверкой корректности такого обращения

bool  GetDouble(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE  prop_id,      // идентификатор double-свойства
   int                          modifier,     // модификатор 
   double&                      value         // ссылка на переменную 
   ) const

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор double-свойства графического объекта.

modifier

[in]  Модификатор (индекс) double-свойства.

value

[out]  Ссылка на переменную для размещения значения double-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности получить double-свойство.

Пример:

//--- example for CChartObject::GetDouble 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get levels value by easy method 
      printf("Level %d value=%f",i,object.GetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i)); 
      //--- get levels value by classic method 
      double value; 
      if(!object.SetDouble(OBJPROP_LEVELVALUE,i,value)) 
        { 
         printf("Get double property error %d",GetLastError()); 
         return
        } 
      else 
         printf("Level %d value=%f",i,value); 
     } 
  } 