//--- example for CChartObject::SetString

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- set new name of chart object

if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))

{

printf("Set string property error %d",GetLastError());

return;

}

for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)

{

//--- set levels description

if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))

{

printf("Set string property error %d",GetLastError());

return;

}

}

}