- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectSetString() для изменения string-свойств, привязанного к экземпляру класса графического объекта. Существуют два варианта вызова функции:
Установка значения свойства, не требующего модификатора
|
bool SetString(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор string-свойства графического объекта.
value
[in] Новое значение изменяемого string-свойства.
Установка значения свойства с указанием модификатора
|
bool SetString(
Параметры
prop_id
[in] Идентификатор string-свойства графического объекта.
modifier
[in] Модификатор (индекс) string-свойства.
value
[in] Новое значение изменяемого string-свойства.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false - если нет возможности изменить string-свойство.
Пример:
|
//--- example for CChartObject::SetString