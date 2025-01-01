ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectSetString 

SetString

Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectSetString() для изменения string-свойств, привязанного к экземпляру класса графического объекта.  Существуют два варианта вызова функции:

Установка значения свойства, не требующего модификатора

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // идентификатор string-свойства
   string                        value        // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор string-свойства графического объекта.

value

[in]  Новое значение изменяемого string-свойства.

Установка значения свойства с указанием модификатора

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // идентификатор string-свойства
   int                           modifier,     // модификатор 
   string                        value         // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор string-свойства графического объекта.

modifier

[in]  Модификатор (индекс) string-свойства.

value

[in]  Новое значение изменяемого string-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности изменить string-свойство.

Пример:

//--- example for CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- set new name of chart object   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("Set string property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set levels description  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Set string property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  