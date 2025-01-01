- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Attach
Привязывает графический объект к экземпляру класса.
|
bool Attach(
Параметры
chart_id
[out] Иидентификатор чарта.
name
[in] Наименование (имя) графического объекта.
window
[in] Номер окна чарта (0 – основное окно).
points
[in] Количество точек привязки графического объекта.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false - если нет возможности привязать объект.
Пример:
|
//--- example for CChartObject::Attach