ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectAttach 

Attach

Привязывает графический объект к экземпляру класса.

bool  Attach(
   long    chart_id,     // идентификатор чарта
   string  name,         // имя объекта
   int     window,       // окно чарта 
   int     points        // количество точек
   )

Параметры

chart_id

[out]  Иидентификатор чарта.

name

[in]  Наименование (имя) графического объекта.

window

[in]  Номер окна чарта (0 – основное окно).

points

[in]  Количество точек привязки графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности привязать объект.

Пример:

//--- example for CChartObject::Attach 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- attach chart object  
   if(!object.Attach(ChartID(),"MyObject",0,2)) 
     { 
      printf("Object attach error"); 
      return
     } 
  } 