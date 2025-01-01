ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ГаннаCChartObjectGannFan 

CChartObjectGannFan

Класс CChartObjectGannFan является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Веер Ганна".

Описание

Класс CChartObjectGannFan обеспечивает доступ к свойствам объекта "Веер Ганна".

Декларация

   class CChartObjectGannFan : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannFan

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Веер Ганна"

Свойства

 

PipsPerBar

Получить/установить свойство "Масштаб"

Downtrend

Получить/установить свойство "Тренд вниз"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты