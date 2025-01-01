ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыИнструменты ГаннаCChartObjectGannGrid 

CChartObjectGannGrid

Класс CChartObjectGannGrid является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Сетка Ганна".

Описание

Класс CChartObjectGannGrid обеспечивает доступ к свойствам объекта "Сетка Ганна".

Декларация

   class CChartObjectGannGrid : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsGann.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectGannGrid

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Сетка Ганна"

Свойства

 

PipsPerBar

Получить/установить свойство "Масштаб"

Downtrend

Получить/установить свойство "Тренд вниз"

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты