LevelStyle (метод Get)

Получает стиль линии указанного уровня графического объекта.

ENUM_LINE_STYLE LevelStyle(

int level

) const

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Стиль линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается WRONG_VALUE.

LevelStyle (метод Set)

Устанавливает стиль линии указанного уровня графического объекта.

int LevelStyle(

int level,

ENUM_LINE_STYLE style

)

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

style

[in] Новое значение стиля линии указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить стиль.

Пример: