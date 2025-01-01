ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectLevelStyle 

LevelStyle (метод Get)

Получает стиль линии указанного уровня графического объекта.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // номер уровня
   ) const

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Стиль линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается WRONG_VALUE.

LevelStyle (метод Set)

Устанавливает стиль линии указанного уровня графического объекта.

int  LevelStyle(
   int              level,     // номер уровня
   ENUM_LINE_STYLE  style      // стиль линии
   )

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

style

[in]  Новое значение стиля линии указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить стиль.

Пример:

//--- example for CChartObject::LevelStyle 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level style of chart object  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- set level style of chart object 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 