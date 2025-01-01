ДокументацияРазделы
Удаляет привязанный графический объект с чарта.

bool  Delete()

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности удалить объект.

Пример:

//--- example for CChartObject::Delete 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- detach chart object  
   if(!object.Delete()) 
     { 
      printf("Object delete error"); 
      return
     } 
  } 