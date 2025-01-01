ДокументацияРазделы
Класс CChartObjectFiboChannel является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Канал Фибоначчи".

Описание

Класс CChartObjectFiboChannel обеспечивает доступ к свойствам объекта "Канал Фибоначчи".

Декларация

   class CChartObjectFiboChannel : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectFiboChannel

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Канал Фибоначчи"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

