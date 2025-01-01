ДокументацияРазделы
Width (метод Get)

Получает толщину линии графического объекта.

int  Width() const

Возвращаемое значение

Толщину линии графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается -1.

Width (метод Set)

Устанавливает толщину линии графического объекта.

bool  Width(
   int  new_width      // толщина
   )

Параметры

new_width

[in]  Новое значение толщины линии графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить толщину.

Пример:

//--- example for CChartObject::Width  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get width of chart object   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- set width of chart object  
      object.Width(1);  
     }  
  }  