LevelsCount (метод Get)

Получает количество уровней графического объекта.

int  LevelsCount() const

Возвращаемое значение

Количество уровней графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

LevelsCount (метод Set)

Устанавливает количество уровней графического объекта.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // количество уровней
   )

Параметры

levels

[in]  Новое количество уровней графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить количество уровней.

Пример:

//--- example for CChartObject::LevelsCount 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get levels count of chart object  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- set levels count of chart object  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 