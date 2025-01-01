ДокументацияРазделы
Timeframes 

Timeframes (метод Get)

Получает флаги видимости графического объекта.

int  Timeframes() const

Возвращаемое значение

Флаги видимости графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Timeframes (метод Set)

Устанавливает флаги видимости графического объекта.

bool  Timeframes(
   int  new_timeframes      // флаги видимости
   )

Параметры

new_timeframes

[in]  Новые флаги видимости графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаги видимости.

Пример:

//--- example for CChartObject::Timeframes  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- get timeframes of chart object   
   int timeframes=object.Timeframes();  
   if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
     {  
      //--- set timeframes of chart object  
      object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
     }  
  }  