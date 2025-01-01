GetString

Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectGetString() для получения значений string-свойств, привязанного к экземпляру класса графического объекта. Существуют два варианта вызова функции:

Получение значения свойства без проверки корректности

string GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier=-1

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор string-свойства графического объекта.

modifier=-1

[in] Модификатор (индекс) string-свойства.

Возвращаемое значение

Значение string-свойства – в случае удачи, "" - если нет возможности получить string-свойство.

Получение значения свойства с проверкой корректности такого обращения

bool GetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string& value

) const

Параметры

prop_id

[in] Идентификатор string-свойства графического объекта.

modifier

[in] Модификатор (индекс) string-свойства.

value

[out] Ссылка на переменную для размещения значения string-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности получить string-свойство.

Пример: