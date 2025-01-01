RayLeft (метод Get)

Получает значение флага "Луч влево".

bool RayLeft() const

Возвращаемое значение

Значение флага "Луч влево" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.

RayLeft (метод Set)

Устанавливает значение флага "Луч влево".

bool RayLeft(

bool ray

)

Параметры

ray

[in] Новое значение флага "Луч влево".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.