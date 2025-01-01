Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Линии"CChartObjectTrendRayLeft CreateRayLeftRayRightSaveLoadType RayLeft (метод Get) Получает значение флага "Луч влево". bool RayLeft() const Возвращаемое значение Значение флага "Луч влево" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false. RayLeft (метод Set) Устанавливает значение флага "Луч влево". bool RayLeft( bool ray // значение флага ) Параметры ray [in] Новое значение флага "Луч влево". Возвращаемое значение true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг. Create RayRight