ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectLevelWidth 

LevelWidth (метод Get)

Получает толщину линии указанного уровня графического объекта.

int  LevelWidth(
   int  level      // номер уровня
   ) const

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Толщину линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается -1.

LevelWidth (метод Set)

Устанавливает толщину линии указанного уровня графического объекта.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // номер уровня
   int  new_width      // новая толщина
   )

Параметры

level

[in]  Номер уровня графического объекта.

new_width

[in]  Новое значение толщины линии указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить толщину

Пример:

//--- example for CChartObject::LevelWidth 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- get level width of chart object  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- set level width of chart object 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 