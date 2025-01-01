LevelWidth (метод Get)

Получает толщину линии указанного уровня графического объекта.

int LevelWidth(

int level

) const

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

Толщину линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается -1.

LevelWidth (метод Set)

Устанавливает толщину линии указанного уровня графического объекта.

bool LevelWidth(

int level,

int new_width

)

Параметры

level

[in] Номер уровня графического объекта.

new_width

[in] Новое значение толщины линии указанного уровня графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить толщину

Пример: