- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelWidth (метод Get)
Получает толщину линии указанного уровня графического объекта.
int LevelWidth(
Параметры
level
[in] Номер уровня графического объекта.
Возвращаемое значение
Толщину линии указанного уровня графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, либо у объекта нет указанного уровня, возвращается -1.
LevelWidth (метод Set)
Устанавливает толщину линии указанного уровня графического объекта.
bool LevelWidth(
Параметры
level
[in] Номер уровня графического объекта.
new_width
[in] Новое значение толщины линии указанного уровня графического объекта.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить толщину
Пример:
//--- example for CChartObject::LevelWidth