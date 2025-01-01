ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectSetInteger 

SetInteger

Обеспечивает упрощенный доступ к функциям API MQL5 ObjectSetInteger() для изменения integer-свойств (имеющих типы bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime, color) привязанного к экземпляру класса графического объекта. Существуют два варианта вызова функции:

Установка значения свойства, не требующего модификатора

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,     // идентификатор integer-свойства
   long                           value        // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор integer-свойства графического объекта.

value

[in]  Новое значение изменяемого integer-свойства.

Установка значения свойства с указанием модификатора

bool  SetInteger(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER   prop_id,      // идентификатор integer-свойства
   int                            modifier,     // модификатор 
   long                           value         // значение
   )

Параметры

prop_id

[in]  Идентификатор integer-свойства графического объекта.

modifier

[in]  Модификатор (индекс) integer-свойства.

value

[in]  Новое значение изменяемого integer-свойства.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false - если нет возможности изменить integer-свойство.

Пример:

//--- example for CChartObject::SetInteger  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- set new color of chart object   
   if(!object.SetInteger(OBJPROP_COLOR,clrRed))  
     {  
      printf("Set integer property error %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- set levels width  
      if(!object.SetInteger(OBJPROP_LEVELWIDTH,i,i))  
        {  
         printf("Set integer property error %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  