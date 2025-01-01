ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectChartId 

Получает идентификатор чарта, которому принадлежит графический объект.

long  ChartId() const

Возвращаемое значение

Идентификатор чарта, на котором находится графический объект. Если нет привязанного объекта, возвращается -1.

Пример:

//--- example for CChartObject::ChartId 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get chart idintifier of chart object  
   long chart_id=object.ChartId(); 
  } 