- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Selected (метод Get)
Получает флаг "выбранности" графического объекта. Иными словами - выбран графический объект или нет.
|
bool Selected() const
Возвращаемое значение
Флаг "выбранности" графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.
Selected (метод Set)
Устанавливает флаг "выбранности" графического объекта.
|
bool Selected(
Параметры
selected
[in] Новое значение флага "выбранности" графического объекта.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.
Пример:
|
//--- example for CChartObject::Selected