Selected (метод Get)

Получает флаг "выбранности" графического объекта. Иными словами - выбран графический объект или нет.

bool  Selected() const

Возвращаемое значение

Флаг "выбранности" графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается false.

Selected (метод Set)

Устанавливает флаг "выбранности" графического объекта.

bool  Selected(
   bool  selected      // значение флага
   )

Параметры

selected

[in]  Новое значение флага "выбранности" графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить флаг.

Пример:

//--- example for CChartObject::Selected
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- get the "selected" flag of chart object
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- set the "selected" flag of chart object
     object.Selected(false);
     }
  }