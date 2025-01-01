ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Каналы"CChartObjectPitchfork 

CChartObjectPitchfork

Класс CChartObjectPitchfork является классом для упрощенного доступа к свойствам графического объекта "Вилы Эндрюса".

Описание

Класс CChartObjectPitchfork обеспечивает доступ к свойствам объекта "Вилы Эндрюса".

Декларация

   class CChartObjectPitchfork : public CChartObjectTrend

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObjectsChannels.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTrend

              CChartObjectPitchfork

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает графический объект "Вилы Эндрюса"

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Методы унаследованные от CChartObject

ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint

Методы унаследованные от CChartObjectTrend

RayLeft, RayLeft, RayRight, RayRight, Create, Save, Load

Смотри также

Типы объектов, Графические объекты