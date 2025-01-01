ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыБазовый класс CChartObjectDescription 

Description (метод Get)

Получает описание (текст) графического объекта.

string  Description() const

Возвращаемое значение

Описание (текст) графического объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается NULL.

Description (метод Set)

Устанавливает описание (текст) графического объекта.

bool  Description(
   string  text      // текст
   )

Параметры

text

[in]  Новое значение описания (текста) графического объекта.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить описание (текст).

Пример:

//--- example for CChartObject::Description 
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- get description of chart object  
   string description=object.Description(); 
   if(description==""
     { 
      //--- set description of chart object 
      object.Description("MyObject"); 
     } 
  } 